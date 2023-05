Sardegna, l’ultimo singolo degli Zero Assoluto: testo e video

Il mese di Maggio è in procinto di concludersi, ma continuano ad esserci innumerevoli nuovi titoli su YouTube. Ad aumentare la già ricca produzione ci sono gli Zero Assoluto con il loro singolo Sardegna.

La band pop ritorna così a distanza di un anno.

Sardegna, il testo dell’ultimo singolo degli Zero Assoluto

Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci (i due membri del gruppo) ritornano improvvisamente così, quasi senza preavviso. Il loro nuovo singolo, Sardegna, ha già avuto un buon riscontro su YouTube.

Nonostante un sound malinconico, la canzone potrebbe candidarsi come “hit estiva”, essendo vicini a quel periodo. Il titolo vuole infatti omaggiare una meta molto gettonata dai turisti, stranieri e italiani. Ancora una volta inconfondibili, che regala immagini, ricordi, colori e e sensazioni uniche. Oltre al singolo annunciato (e pubblicato), gli Zero Assoluto hanno ripreso ad esibirsi su un palco, dopo un’assenza che durava ben sei anni.

Di seguito il testo del brano:

Non sono in grado, non sono normale

almeno io, almeno io lo ammetto

non sono bravo l’ho imparato a fare

e come, come non detto

E passa il rumore del vento

vederti felice, le luci del centro

la sabbia negli occhi, il vetro appannato

qualcuno che bussa e a volte dimenticarsi

resta, il profumo mi resta

la voglia di uscire e di stare in Sardegna

la notte che corre, l’amore rallenta

le corse, le volte che tu mi dici “aspetta”

Scriverò le cose che non abbiamo fatto ancora

per poi rifarle ancora

e solo se ci vai troverò il modo per lasciarti stare sola

quando vuoi stare sola

sola

Le stesse scarpe, le stesse strade

quando non dormi le stesse pare

beviamo due cose prima di andare

e poi mi odi male

un giorno mi verrà la nostalgia

del tuo sarcasmo, della tua voce

e del tuo modo di vedere le cose

E passa il rumore del vento

vederti felice, le luci del centro

la sabbia negli occhi, il vetro appannato

il tempo che bussa e a volte dimenticarsi

resta, il profumo mi resta

e prendersi a morsi, spaccarsi la testa

la notte che corre, l’amore rallenta

le corse del cazzo, tu che mi dici “aspetta”

E scriverò le cose che non abbiamo fatto ancora

per poi rifarle ancora

e solo se ci vai troverò il modo per lasciarti stare sola

quando vuoi stare sola

sola

Le stesse scarpe, le stesse strade

quando non dormi le stesse pare

bevo due cose prima di andare

te l’ho già detto come ti pare

Scriverò le cose che non abbiamo fatto ancora

per poi rifarle ancora

e solo se ci vai troverò il modo per lasciarti stare sola

quando vuoi stare sola

sola

LEGGI ANCHE: Senza confine, l’ultimo singolo di Giorgia: testo e video.

Il video della canzone