Sardegna, allerta meteo della Protezione civile per maltempo

Nuova allerta meteo della Protezione civile per la giornata di giovedì 29 settembre, questa volta in Sardegna.

Il maltempo continua a imperversare in Italia, questa volta in Sardegna. Nell’isola, infatti, sono previste giovedì 29 settembre sulla parte occidentale dell’isola precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente elevati. Secondo le previsioni diramate, però, saranno possibili temporali forti e isolati, ai quali potranno essere associati forti raffiche di vento e grandine che potrebbero creare alla Sardegna pesanti disagi.

Il meteo

Nella giornata di oggi giovedì 29 settembre, sino alla mezzanotte, è stato emesso un avviso di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico a causa di temporali su Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro; codice arancio (criticità moderata), invece, sull’area di Montevecchio-Pischinappiu.

Già in mattinata, infatti, il maltempo si è fatto sentire e non poco: un violento acquazzone, infatti, questa mattina ha colpito Siamamma, nell’Oristanese, zona segnalata dalla Protezione civile regionale con un bollettino di allerta meteo arancione per forti precipitazioni.

La scuola materna di via Gramsci è stata evacuata in via precauzionale a seguito dell’esondazione di un torrente che scorre vicino e le lezioni nelle scuole sono state sospese.