Friends The Reunion: dove vedere lo speciale, cast, puntate, streaming

Dove vedere Friends The Reunion? Dopo 17 anni è tornata la celebre sitcom simbolo degli anni ’90. Ecco tutte le informazioni sul ritorno del gruppo di amici newyorkesi più amato di sempre. È una nuova serie a puntate? Dove vederla in streaming? Chi fa parte del cast?

Friends the Reunion: dove vedere lo speciale TV sulla sitcom cult anni ’90

Friends the Reunion non è una serie a puntate, ma uno speciale TV di 104 minuti. L’annuncio della produzione dello show, avvenuto nel 2020 da parte degli studi della Warner Bros, ha mandato in visibilio i più nostalgici fan di Friends, una delle più amate sitcom degli anni ’90. Il ritorno di Rachel, Monica, Joey, Phoebe, Chandler e Ross è stato girato nell’Aprile del 2021 a Los Angeles, in California, dopo alcuni ritardi dovuti alla pandemia. È stato distribuito in streaming il 27 Maggio 2021 in tutto il mondo. Negli Stati Uniti è stato trasmesso in esclusiva su HBO Max, mentre in Italia è disponibile online su Now TV, la piattaforma streaming di Sky.

Il ritorno del cast

Tutti i membri del cast originale hanno partecipato all’attesissima reunion, per ricordare un periodo importantissimo della loro carriera. Sul palco Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Monica), Matt LeBlanc (Joey), Courtney Cox (Phoebe), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross). Tante anche le guest star, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, Kit Harrington e Lady Gaga.

L’intervista a Jennifer Aniston: “La reunion è stata più difficile del previsto”

Jennifer Aniston, oggi 52enne e protagonista di The Morning Show, ha raccontato le sue impressioni sull’esperienza della reunion in un’intervista a The Hollywood Reporter. La nota attrice ha confessato di aver avuto più difficoltà del previsto e che lo speciale le ha riportato alla mente molti momenti difficili: “Il viaggio indietro nel tempo è difficile. Penso che siamo stati così ingenui ad entrarci, pensando: «Quanto sarà divertente? Stanno rimettendo insieme i set, esattamente com’erano». Ti portano lì e ti senti come «Oh giusto, non avevo pensato a cosa stava succedendo l’ultima volta che sono stata qui». E mi ha colto di sorpresa perché mi sentivo di dire «Ciao, passato, ti ricordi di me? Ricordi come faceva schifo? Pensavi che tutto fosse davanti a te e che la vita sarebbe stata semplicemente meravigliosa e poi hai attraversato forse il momento più difficile della tua vita?». È stato tutto molto stridente e, naturalmente, hai telecamere ovunque e sono già un po’ emotivamente accessibile, immagino che si possa dire, quindi ho dovuto andarmene in certi punti. Non so come abbiano fatto a evitarlo gli altri“.

L’attrice ha poi parlato delle conseguenze del successo di Friends sulla sua vita e su quella dei suoi colleghi: “La carriera è una cosa. Non sapevo cosa aspettarmi, da allora è stata una benedizione. Ho lavorato a prodotti di calibro diverso, ma amo il mio lavoro, nonostante tutto. Anche se lavoro a qualche commedia stupida, con pessime recensioni, non mi importa se il mio lavoro mi da gioia. Quello per cui avevo aspettative diverse erano alcune questioni personali che si sono trasformate, per modo di dire. Era quello che stonava, che avevamo tutti un’idea di come sarebbe stato il futuro e che ci saremmo concentrati su questo o quello e poi tutto è cambiato da un giorno all’altro, e basta. Ma di nuovo, tutto è una benedizione se sei in grado di guardare gli alti e bassi della vita. E se tutto non fosse successo, non sarei seduta qui come la donna che sono oggi“.