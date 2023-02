Oggi pomeriggio abbiamo assistito al daily di Amici 22 ballerini e cantanti hanno registrato dei TikTok tranne uno: Jore, che lascia Amici definitivamente. Ecco perchè.

Jore lascia Amici 22 per “motivi personali”

Il concorrente Jore, rispetto agli altri cantanti e ballerini, è stato mostrato nella puntata solo alla fine, ma poi si è capito il motivo. La ragione della sua assenza, infatti, sta nel fatto che ha dovuto abbandonare il programma di Maria De Filippi per “motivi personali”, cosa che ha certamente colpito anche i professori. Il giovane aspirante artista era entrato ad anno inoltrato e aveva subito colpito i giudici.

La decisione di Jore che lascia Amici

La decisione di Jore nel lasciare il talent, certamente, ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta. A quanto sembra, come rivelato dal video andato in onda su Canale 5, la cause sono “motivi personali” ma non sappiamo ancora che cosa sia accaduto al ragazzo. Jore non ha ancora dato spiegazioni e forse non lo farà mai per privacy. Nel frattempo, oggi ha abbracciato tutti i suoi compagni e ha salutato tutti.