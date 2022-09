Maltempo in arrivo, piogge e temporali su diverse regioni. L’allarme della Protezione Civile

Maltempo è in arrivo su molte regioni d’Italia. In particolare la perturbazione presente sul nord Europa si abbatterà sul centro-nord. La Protezione Civile ha diramato una nota ufficiale per mettere in allerta i cittadini.

Maltempo in arrivo, piogge e temporali su diverse regioni

L’estate è quasi alle porte con l’arrivo nelle prossime ore di piogge e temporale su diverse regioni. Già da giovedì 15 settembre è prevista allerta arancione su gran parte di Toscana e Umbria.

Inoltre, è prevista allerta gialla su Lazio, Molise, gran parte di Abruzzo e parte di Lombardia, Toscana, Liguria, Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia. A rovinare il tempo sarà ima perturbazione presente sul nord Europa che si concentrerà in Italia sul centro-nord in particolare.

L’allarme della Protezione Civile

“Una profonda saccatura centrata sul Nord Europa intaccherà il campo di alta pressione presente sul nostro Paese e nelle prossime ore determinerà condizioni di spiccata instabilità, specie sulle Regioni Centro-Settentrionali, con rovesci e temporali diffusi, localmente di forte intensità”.

L’annuncio arriva dal Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”.

“L’avviso – prosegue la nota – prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 settembre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche e Umbria, in estensione al Lazio”.

Inoltre, “i fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. L’avviso prevede, inoltre, dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Marche ed Emilia-Romagna”.

