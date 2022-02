Miss Italia 2021, vince Zeudi Di Palma. Ecco chi è

Il titolo di, arrivata in finale grazie al titolo conquistato diOriginaria di Napoli (precisamente del quartiere Scampia)Già modella, la giovane ragazza ha una grande passione per il calcio e ha colpito la giuria sia per il suo portamento che per i dolci lineamenti del suo viso. La ragazza,diall’università Federico II, pareva per un momento essere stata eliminata ma l’errore tecnico è stato successivamente corretto. “– sono le prime parole della Miss – ma per me è una vittoria inaspettata e davvero bella.

Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare”.