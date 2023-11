Giulia Cecchettin, i funerali a Padova: quando si svolgeranno

Giulia Cecchettin deve ancora ricevere l’ultimo saluto con i funerali che verranno celebrati appena terminata l’autopsia sul corpo della ragazza, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta che è stato sottoposto a un primo interrogatorio davanti ai giudici italiani.

Giulia Cecchettin, i funerali a Padova

A breve dovrebbero essere previsti i funerali della ragazza uccisa Giulia Cecchettin e si svolgeranno a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, dopo l’autopsia. Intanto, si è tenuto il primo interrogatorio di Filippo Turetta davanti ai giudici italiani. “Sono affranto – ha spiegato, come si legge nelle dichiarazioni – dispiaciuto per la tragedia che ho causato. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, voglio pagare quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidanzata. Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che è scattato in me quella sera. Fin da subito era mia intenzione consegnarmi e farmi arrestare. Questa era la mia intenzione. Ora sono molto stanco e non mi sento di aggiungere altro“.

Quando si svolgeranno

La data non è stata ancora fissata ma probabile che potrebbe essere quella di lunedì 4 dicembre. Il Governatore Luca Zaia ha già indetto per l’ultimo saluto alla giovane il lutto regionale. Il corpo di Giulia sarà poi portato nel cimitero di Saonara e sepolto accanto a quello della madre, morta un anno fa.