Sara Manfuso, moglie di Andrea Romano, ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello dopo quanto accaduto a Marco Bellavia. Il caso Bellavia, quindi, continua a lasciare strascichi importanti e ha portato all’abbandono un altro concorrente.

Sara Manfuso, dopo quello che è successo a Marco, ritiene che questa sia stata davvero una brutta pagina di televisione, motivo per cui non è più riuscita a stare dentro la casa più spiata d’Italia.

Sara Manfuso fuori dal Gf Vip, il discorso prima dell’abbandono

“Uscire dalla casa? La cosa che conta è che sento di doverlo fare mi fa sentire a posto, ma mi spiace perchè con molti stavo bene qui dentro…Chiaro, con altri si lega di meno, con altri forse non troppo, e però son contenta di esserci stata, avrei continuato a starci ma non ci riesco. Voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia.

Vi saluto anche Marco, perchè lo voglio contattare e lo farò da parte di tutti perchè penso che alcuni valori ce li abbiamo qui dentro e vanno difesi. Io penso di farlo da fuori a testa alta e voi continuerete a farlo da dentro, siamo persone dignitose che contro queste cose lottano. E non ne sono protagonisti attivi. Quindi ora quando esco. Vi saluto tutti e mi raccomando. Vi voglio bene”

Chi è Sara Manfuso

Sara Manfuso, moglie di Andrea Romano, nasce a Cassino in provincia di Frosinone nel 1987. Ex modella, laureata in storia e filosofia. E’ stata, infatti, molto spesso ospitata in molti programmi tv ed attualmente inoltre Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a vivere come lei violenze sessuali.