Sara Manfuso contro Ciacci e il Gf Vip: “La mia persona? Non tutelata dal programma”

Sara Manfuso, dopo essere uscita dalla casa del Gf, in studio si è scagliata in diretta contro Giovanni Ciacci e il Gf Vip. A ricevere le sue critiche anche Alfonso Signorini, che l’ha invitata ad uscire dallo studio.

Sara Manfuso contro Ciacci e il Gf Vip: “La mia persona? Non tutelata”

Sara Manfuso, in studio al Gf Vip 7 con Signorini, ha spiegato perchè ha deciso di abbandonare la casa.

Una motivazione che, in realtà, va oltre il caso di Marco Bellavia. “ Sono entrata al Gf Vip per raccontare la mia storia – ha detto guardando Alfonso – e sai che sono stata vittima di violenza sessuale. Ti avevo detto che entravo senza un’etichetta per farmi conoscere per come sono non per il mio passato”. Poi Sara Manfuso si è rivolta a Giovanni Ciacci, il quale era seduto accanto a lei in studio.

“ Mi ha toccato il culo e mi ha detto simuliamo una violenza sessuale”, ha raccontato la concorrente, aggiungendo che “Io ho riso all’inizio, ma ero in imbarazzo. Ho provato vergogna e non se ne è accorto nessuno. Nessuno mi ha chiamato in confessionale e chiesto come stessi. Ma dietro a quella risata c’era dolore e umiliazione, chiaro! “, ha sbottato Manfuso.

La risposta di Signorini e di Ciacci

Alfonso Signorini, alle parole di Sara, ha risposto senza mezzi termini: “ Ti ricordo che potevi dargli un ceffone, invece di sorridere se ti aveva dato fastidio “.