Bologna, frusta la figlia per le faccende domestiche: arrestata la madre

Questo fine settimana non smette di regalare spiacevoli sorprese e fatti di cronaca. A Bologna una giovane 15enne è stata vittima di violenza da parte della madre. La donna frusta infatti la figlia accusandola di essere poco attenta alle faccende domestiche.

Dopodiché la ragazza si rifugia dalla nonna prima dell’irruzione della madre.

Frusta la figlia con un cavo elettrico: arrestata

Sant’Agata Bolognese è stato luogo di un inaspettato evento. Una ragazza di 15 anni è stata vittima di violenza da parte della madre che l’ha punita per non aver portato a termine i lavori di casa. Utilizzando un cavo elettrico ha frustato la 15enne che, uscita dalla situazione, ha preso con sé i due fratellini più piccoli e si è rifugiata dalla nonna paterna.

A chiamare il 112 è stata la stessa nonna che aveva ascoltato le parole della nipote più grande ed era preoccupata per la situazione. I carabinieri sono intervenuti immediatamente recandosi nell’abitazione della signora, una 45enne di origini cinesi. La mamma dei tre figli ha presentato la sua versione: trattasi di un semplice rimprovero per la disobbedienza della figlia più grande. Mostrandosi molto agitati, è stata portata in ospedale per effettuare degli accertamenti. I figli sono stati così affidati momentaneamente alla nonna, dato che il padre (uomo di 45 anni) si trova all’estero per motivi lavorativi.

La situazione si è fatta più delicata qualche ora dopo, quando la 77enne ha chiamato di nuovo i carabinieri poiché sua nuora era entrata con la forza nella sua abitazione pretendendo di riavere indietro i tre figli. Nella foga ha anche sferrato dei calci al fidanzato della figlia più grande, presenza sulla scena. Questo ha fatto scattare la cattura e l’arresto della donna, accusata di violenza su minore e violazione di domicilio.

Si continua comunque ad indagare per avere un quadro più completo della situazione.

