Sara, chi è la figlia di Pino Daniele: il messaggio commovente sui social

Sara Daniele è la figlia del grande cantautore napoletano Pino Daniele, scomparso 9 anni fa. La ragazza ha dedicato un post commovente sui social per ricordare proprio il padre la cui musica non sarà mai dimenticata.

Sara, chi è la figlia di Pino Daniele

Dopo il divorzio da Dorina Giangrande Pino Daniele si è risposato nel 1991 con Fabiola Sciabbarrassi. Dal loro amore sono nati i figli Sara, Sofia e Francesco. Sara è nata il 30 maggio del 1996 a Roma per poi trasferirsi a Londra per proseguire gli studi. Nel 2018 si laurea in Marketing alla Westminster Business School. Nel 2019 è diventata promotion manager della Columbia Records Italy, all’interno di Sony Music Italy.

Ha una profonda amicizia con Aurora Ramazzotti, infatti trascorse il lockdown a casa di Michelle Hunziker e di Tomaso Trussardi con la stessa Aurora e le altre figlie della showgirl. Sara è fidanzata con Marco Falivelli, speaker radiofonico classe 1992 approdato a Radio Italia dopo aver lavorato per RTL 102.5 e Radio Zeta.

Il messaggio commovente sui social

Sui social, a distanza di nove anni dalla morte del padre, Sara ha dedicato sui social un post commovente: “Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me”.