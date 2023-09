Reddito di infanzia e assegno di gioventù: cosa sono i bonus e a chi spettano

Reddito di infanzia e assegno di gioventù: sono due nuove misure proposte dal partito di Giorgia Meloni per contrastare da una parte la denatalità in Italia. Nulla ancora di definitivo, bisognerà ancora attendere.

Reddito di infanzia e assegno di gioventù: cosa sono

Tra i nuovi bonus decisi dal governo Meloni c’è anche il reddito di infanzia, un vecchio pallino della Meloni che da anni lo utilizza per la sua propaganda politica. Si tratta di una misura che vale per il secondo figlio con l’obiettivo di contrastare la denatalità in Italia. La misura prevede un assegno mensile di 400 euro per i primi sei anni di vita del figlio: la cifra salirebbe quindi a 28mila euro per ogni bambino. In seguito, ecco l’assegno di gioventù: un importo pari a 250 euro al mese dai 7 ai 25 anni.

A chi spettano

Secondo le indiscrezioni le misure sarebbero state previsti per chi ha un reddito che arriva fino a 90mila euro. Inoltre, il valore del contributo potrebbe cambiare in caso di nuclei monogenitoriali o figli con disabilità. Per ora sono solo proposte perché bisognerà attendere la legge di bilancio e la sua approvazione entro il 27 settembre. L’iniziativa è stata presentata nel disegno di legge depositato da Tommaso Foti, capogruppo del partito Fratelli d’Italia, guidato dalla premier Giorgia Meloni.

LEGGI ANCHE: Matteo Messina Denaro, come sta: si aggravano le condizioni del boss