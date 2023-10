Pogba, quanto guadagna dopo la squalifica: le tristi parole di Deschamps

Pogba guadagna molto meno rispetto al suo contratto originario firmato al suo ritorno alla Juventus. Dopo la conferma della positività all’antidoping, il calciatore francese vede ridimensionato il suo stipendio e rischia ancora di più.

Pogba, quanto guadagna dopo la squalifica

Paul Pogba ha dovuto fare i conti, anche economici e non solo sportivi, dopo la conferma della positività al controllo antidoping effettuato dopo Udinese-Juventus del 20 agosto. Lo stipendio del calciatore da regolamento sarà nettamente ridimensionato e gli verrà garantito solo il minimo federale da contratto collettivo ossia 42.477 euro lordi, circa 2 mila euro netti al mese. l giocatore rischia fino a quattro anni di squalifica, che possono essere ridotti a due in caso di patteggiamento. In caso di condanna la Juve potrà anche rescindere il contratto, in scadenza il 30 giugno 2026.

Le tristi parole di Deschamps

“Allegri è molto triste così come lo sono anche io, ultimamente gli sono capitate tante cose brutte, si trova in una situazione complicate e si difenderà. Anzi è giusto che lo faccia, anche se lo aspetta una lunga procedura. Non so cosa gli riserverà il domani, ma sono molto triste a livello umano per quello che gli sta succedendo“, sono le parole del ct della Francia Didier Deshcamps.

Sul futuro del calciatore in Nazionale: “Non ho posizioni categoriche o radicali sul suo conto, non so cosa succederà. Per ora spero solo che ritrovi il sorriso e il pieno possesso dei suo mezzi, magari il campo. So che ci vorrà tempo”, ha concluso.