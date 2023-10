Sara Barbieri, chi è la fidanzata di Fabrizio Corona: vita privata, carriera, età

Chi è Sara Barbieri, fidanzata di Fabrizio Corona. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna dell’ex Re dei Paparazzi, più giovane di lui di ben 26 anni: “Non è una bambina, ha una testa e un’anima profonda”.

Chi è Sara Barbieri, fidanzata di Fabrizio Corona: vita privata, carriera

Sara Barbieri è l’attuale fidanzata di Fabrizio Corona, ex Re dei Paparazzi e noto personaggio televisivo. Modella già protagonista di diverse campagne pubblicitarie per marchi di gioielli e di abbigliamento come Dolce & Gabbana, ha 22 anni, ben 26 in meno rispetto a Corona. Durante il periodo del Covid e del Lockdown, Barbieri ha frequentato anche il noto rapper Salmo. È possibile seguire la modella nella sua quotidianità e nella sua carriera attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 60mila follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Barbieri (@arasbarbieri)

Vita privata, la storia d’amore con l’ex paparazzo

Sara Barbieri e Fabrizio Corona si frequentano da circa un anno e progettano di sposarsi nel prossimo futuro. Negli ultimi mesi Corona ha spesso risposto su Instagram alle critiche ricevute a causa dell’ampia differenza di età con la sua fidanzata: “Vi dà fastidio?”. In una recente intervista concessa al settimanale Chi, l’ex paparazzo ha parlato più apertamente del suo rapporto con Sara e della sua intenzione di sposarla: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente. Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato, ma siamo insieme da un anno. Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 in meno di me, ma non una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri con lei“.