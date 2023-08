Salmo, come sta? Annullati i concerti per problemi di salute: “Il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi”

Salmo non sta bene: il rapper ha annunciato di soffrire di alcuni problemi di salute che lo hanno costretto a dover sospendere i prossimi sui concerti. L’annuncio è arrivato sui social con il dispiacere per le tante date e tappe saltate.

Salmo, come sta?

Salmo ha annunciato di avere alcuni problemi di salute, tanto da dover fermarsi con i concerti. Già a fine luglio il rapper sardo aveva dovuto affrontare un brutto incidente che gli aveva fatto saltare le date siciliane del Summer Tour al 31 agosto a Palermo e al 2 settembre a Catania. “Sto bene – aveva scritto su Instagram – Ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro. Sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia. Perdonatemi”.

Annullati i concerti per problemi di salute

“Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi” ha scritto il rapper su Instagram.

Annullati per questo i concerti del 18 agosto ad Attard (Malta) e i concerti in programma per il 21 agosto a Follonica (GR), il 23 agosto a Romano d’Ezzellino (VI), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto ad Acri (CS), il 31 agosto a Palermo e il 2 settembre a Catania sono cancellati. “Mi dispiace per questo imprevisto – ha scritto il rapper su Instagram –. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti saranno rimborsati”.