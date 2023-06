Santanché, Fratelli d’Italia difende la ministra mentre la Lega chiede chiarezza: Report conferma tutti i fatti

Santanché trova la difesa sicuramente del partito di Giorgia Meloni mentre la Lega chiede alla ministra di difendersi anche in Aula del Parlamento. Dall’altra parte Report conferma tutti i fatti mandai in onda nel servizio incriminante.

Santanché, Fratelli d’Italia difende la ministra mentre la Lega chiede chiarezza

Dopo gli attacchi di Report a Daniela Santanché sulle sue aziende, arriva la difesa di Fratelli d’Italia. “Certi esponenti della sinistra non si sono ancora resi conto che gli unici a essere dimissionati sono loro dagli elettori“, attacca Foti. “Il Ministro Santanchè ha detto di essere assolutamente tranquilla, ha detto che quando sarà il momento verrà in Parlamento a spiegare le sue ragioni – dice il capogruppo Riccardo Molinari – aspettiamo che il ministro Santanchè spieghi le sue ragioni ma i processi non si fanno in televisione con le inchieste giornalistiche, se ci sarà qualcosa saranno altri organismi a dover intervenire non certo Report”. A difendere apertamente la ministra è poi un deputato di Fdi: “Desidero esprimere piena solidarietà al ministro del Turismo per gli attacchi strumentali che sta subendo”, dice ad esempio Umberto Maerna.

Nella Lega invece la linea è una sola e la ribadisce il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo: “Noi – precisa – abbiamo sempre avuto una posizione garantista. Venendo a spiegare in Aula la questione però, Santanchè potrebbe chiarire ulteriormente”.

Report conferma tutti i fatti

“Dopo quattro giorni dalla messa in onda dell’inchiesta di Report a firma di Giorgio Mottola, la ministra Santanchè ha ritenuto opportuno smentire i fatti denunciati, senza però entrare nei particolari. La ministra ha anche annunciato querela. Nell’inchiesta alcuni dipendenti avevano testimoniato di essere rimasti senza stipendi, senza tfr. Un’altra dipendente invece ha denunciato di aver lavorato durante il periodo di cassa integrazione, pagata dallo stato, per le aziende che facevano riferimento alla Santanchè. Report da parte sua conferma la veridicità di tutti i contenuti trasmessi”. Lo scrive su Facebook il conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci.

“Si tratta di fatti documentati, riscontrati e oggetto di indagine della magistratura – prosegue -. Per il mancato pagamento del tfr ai dipendenti della Ki Group è in corso un procedimento davanti al Tribunale fallimentare di Milano. Un altro procedimento riguarda la dipendente di Visibilia costretta a lavorare nel periodo di cassa integrazione a zero ore in carico allo Stato, ed è in corso presso il Tribunale di Roma. La stessa dipendente è stata audita dalla Consob. Un ulteriore procedimento penale su Visibilia è in corso invece presso la Procura di Milano. Su questi aspetti è stata inviata una richiesta ufficiale di intervista alla ministra, alla quale non abbiamo ricevuto risposta. Un’altra richiesta è stata inviata agli attuali amministratori di Ki Group, completa di un elenco specifico e dettagliato di domande. Ma anche Ki Group ha preferito non rilasciare la sua versione dei fatti”.

