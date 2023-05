Allerta Meteo sabato 13 maggio: diverse regioni a rischio alto. Avviso della Protezione Civile

Allerta Meteo nel weekend con diverse regioni attenzionate per l’intera giornata di sabato 13 maggio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità evidenziando i rischi dovuti al maltempo.

Allerta Meteo sabato 13 maggio: diverse regioni a rischio alto

L’allerta meteo scatta anche nella giornata di sabato 13 maggio. Dunque, nel weekend il maltempo sarà protagonista con “allerta arancione e gialla su diverse regioni da nord a sud per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Una nuova perturbazione meteorologica infatti raggiungerà la Penisola nel corso del fine settimana portando un nuovo carico di pioggia e temporali sul nostro Paese. Per la giornata di sabato 13 maggio, piogge e temporali interesseranno gran parte del Paese e la Protezione civile ha valutato una allerta arancione in Emilia-Romagna e una allerta gialla in 11 regioni”.

Avviso della Protezione Civile

“Per sabato 13 maggio la Protezione civile ha emesso dunque un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta meteo arancione e gialla su diversi settori dell’Emilia-Romagna a causa del rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori già pesantemente colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi. Nel dettaglio, è allerta arancione su Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese e Alta collina romagnola. È allerta gialla per i restanti settori dell’Emilia Romagna.

Per la giornata di sabato è stata valutata inoltre allerta gialla di ordinaria criticità in undici regioni per rischio temporali, idraulico idrogeologico. Oltre all’Emilia Romagna, è allerta in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione”.