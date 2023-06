Chi è Jacopo Morrone, deputato della Lega: biografia, politica, incarichi

Jacopo Morrone è un deputato della Lega, ex sottosegretario di stato al Ministero della Giustizia nel Governo Conte I. É considerato vicino al leader della Lega Matteo Salvini.

Chi è Jacopo Morrone

Jacopo Morrone, deputato della Lega, è originario di Carpinello ed è nato e cresciuto a Forlì. Diplomatosi all’Itc Matteucci, si laurea in Giurisprudenza ed è avvocato. Iscritto alla Lega Nord, alle elezioni amministrative del 2009 si candida a consigliere della provincia di Forlì-Cesena ottenendo rispettivamente il 13,17%, il 12,97% e il 14,11%, senza però conseguire l’elezione. Alle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 2010 è candidato consigliere per la provincia di Forlì-Cesena, ottenendo 4.829 preferenze e non risultando eletto. Stessa sorte alle elezioni politiche del 2013, anno in cui viene candidato alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Emilia-Romagna non risultando però eletto.

Dal 2015 ricopre il ruolo di segretario della Lega Nord in Romagna.

L’approdo in parlamento

Alle elezioni politiche del 2018 viene ricandidato alla Camera ed ottiene il seggio nel collegio plurinominale Emilia-Romagna – 01. Nel governo Conte I tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, il 13 giugno 2018 è stato nominato dal Consiglio dei ministri sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia.

La rielezione a deputato

Alle elezioni politiche del 2022 viene rieletto deputato nel collegio uninominale Emilia-Romagna – 11 (Rimini) con il 42,95%, superando Andrea Gnassi del centrosinistra (34,80%) e Mariano Gennari del Movimento 5 Stelle (8,98%).