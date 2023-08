Giacomo Urtis aggredito da una vip in Sardegna, cosa è successo?

Estate turbolenta per Giacomo Urtis, aggredito da una vip in un locale in Sardegna: che cosa è successo? "Mi ha tirato i capelli e strappato le extension".

Si fa fin troppo movimentata l’estate di Giacomo Urtis, celebre chirurgo estetico dei Vip ed ex concorrente del Grande Fratello. L’ex gieffino, a quanto pare, è stato aggredito da una donna in un locale a Porto Cervo, in Sardegna. Secondo le indiscrezioni, l’aggressore è una vip molto famosa, ingelosita dalle attenzioni riservate ad Urtis da un giovane ragazzo.

La prima a riportare la notizia è l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Tutto è cominciato perché lui, a quanto ho potuto capire, era corteggiato da diversi ragazzi. E questa era gelosa. Così lei ha provato a tirargli i capelli, ma lui con molta eleganza le ha detto che lei era solo invidiosa per il suo stile. E perché tutti avevano gli occhi puntati su di lui. Infatti il ragazzo che era lì ha confermato di essere interessato a Urtis e si sono allontanati in pista. Urtis è stato di una signorilità sublime.Lei invece gli ha detto ‘ora ti sei montato la testa. Ti credi la più bella’, ‘la più bella sono io’, ha risposto lui“. In seguito anche il giornale L’Unione Sarda ha confermato l’accaduto: “Urtis coinvolto in una rissa in un locale a Porto Cervo. Il chirurgo dei vip, stando al suo racconto, sarebbe stato aggredito da una donna che gli avrebbe anche strappato le extension”.

Il chirurgo parla della rissa: “Non capisco la gelosia. Se uno non ti vuole, non ti vuole”

Lo stesso Giacomo Urtis ha parlato del suo incidente sul suo profilo Instagram, affermando di essersi scontrato con molte donne gelose da quando ha i capelli lunghi: “Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo. Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia. Questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli. Quindi niente, sono venuto qua a farmi sistemare le extension. Si parla tanto di solidarietà femminile, ma io che non litigo mai con nessuno mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi litigo con le tipe per i ragazzi. Veramente robe da pazzi. Non capisco le gelosie per i tipi, tanto se uno non ti vuole non ti vuole“.