Sanremo 2024, cosa vuol fare Fiorello: “Spostiamo il Glass all’Ariston”

Sanremo 2024, cosa vuol fare Fiorello? Lo showman parla dei suoi piani per la kermesse e per il suo Viva Rai 2: “Facciamo un Glass da viaggio, ci mettiamo di fronte al Teatro Ariston”.

Sanremo 2024, cosa vuol fare Fiorello: i piani dello showman con Viva Rai 2

In un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, l’amato showman Rosario Fiorello ha parlato del ritorno del suo Viva Rai 2, in arrivo il prossimo 6 novembre, ma anche dei suoi piani per il Festival di Sanremo 2024. Mancano infatti pochi mesi alla 74esima edizione della kermesse, con ogni probabilità l’ultima presentata ed organizzata dal suo grande amico Amadeus. Fiorello è sempre stato parte integrante dei Festival del conduttore e anche per quest’anno ha intenzione di farsi notare. Lo showman ha infatti intenzione di spostare il Glass Box di Viva Rai 2 durante Sanremo: “Di più. Faremo un “Glass da viaggio” più piccolino, lo porteremo a Sanremo e ci metteremo davanti al Teatro Ariston. E faremo la trasmissione da li. O almeno questa è l’idea. Poi dobbiamo ancora affrontare tutta la trafila di autorizzazioni e prove, per cui forse cambierà qualcosa, ma insomma saremo lì”.

L’addio di Amadeus: “Non ci credo finché non vedo il Festival nel 2025”

Nel corso dell’intervista, Fiorello rivela che salirà sul palco soltanto durante l’ultima sera, per onorare Amadeus: “Io però non salirò sul palco dell’Ariston se non l’ultima sera, quando andrò a prendere Amadeus e lo porterò via per mano, visto che questo è il suo ultimo Festival”. Ciononostante, il presentatore non sembra ancora convinto che Amadeus sia pronto a lasciarsi alle spalle Sanremo: “Anche se vi dico una cosa nell’orecchio: io non ci crederò finché non avrò visto il Festival del 2025 senza di lui“.