Dia è scomparso: dove sta il calciatore? Ultimatum Salernitana: “Deve rientrare”

Dia è scomparso: il calciatore non ha fatto sapere più nulla dei suoi spostamenti e non è rientrato a Salerno.

Dia è scomparso: da due settimane il club della Salernitana non ha avuto più notizie del calciatore che rischia davvero grosso. L’attaccante del Senegal avrebbe voluto la cessione in Premier ma purtroppo è saltata e da allora i rapporti sono diventati sempre più freddi con la dirigenza campana.

Dia è scomparso: dove sta il calciatore?

Boulaye Dia è un attaccante della Salernitana ma da due settimane è praticamente scomparso. Il club campano non ha più sue notizie e la situazione inizia a farsi preoccupante. Pare che dopo aver risposto alla convocazione del suo Senegal non ha giocato perché è risultato infortunato al retto femorale. Tuttavia, anche se di solito in questi casi i calciatore tornano nei rispettivi club, Dia è andato in Francia a Parigi dove ha casa.

Ultimatum Salernitana: “Deve rientrare”

Tuttavia, la Salernitana non vuole più attendere ma soprattutto è spazientita dal suo comportamento. Pare che sia arrivato un ultimatum dalla dirigenza di Iervolino che vorrebbe anche cercare di avere un confronto faccia a faccia con il calciatore. A Dia e è stata inviata una pec in cui c’è scritto che viene invitato a rientrare in Italia entro le 22 di oggi, altrimenti sarà considerato inadempiente. Intanto, è stata annunciata una multa pari al 30% del prossimo stipendio. La percentuale potrebbe crescere anche fino al 50%.

LEGGI ANCHE: Giampiero Mughini al Grande Fratello, le sue prime parole: “Spero di non apparire come un bisnonno”