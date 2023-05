Granita, l’ultimo singolo di LDA: testo e video

Con il mese che si appresta a terminare, ecco una nuova canzone che si aggiunge alla già lunga lista. Si tratta dell’ultimo singolo di LDA, dal titolo Granita.

Torna così a farsi sentire il figlio d’arte.

Granita, il testo dell’ultimo singolo di LDA

Nato a Napoli da papà cantante, LDA ha cominciato da poco a farsi conoscere, potendo comunque contare sull’appoggio del padre, Gigi D’Alessio. A differenza sua il figlio professa però un altro genere, il rap. Dopo la partecipazione al festival di Sanremo 2023, Luca – vero nome del giovane cantante – torna con un nuovo singolo, ovvero Granita.

Il pezzo racconta di una storia d’amore finita, ma il pensiero della persona lasciata andare non va via. Una rottura che viene affrontata con leggerezza e spensieratezza con una delle immagini che più rappresentano l’estate, ovvero la granita.

Di seguito il testo del brano:

Dove vai ?

Scommetto che mi stai seguendo

Cerco di andar lontano da dove sei tu

Come mai ?

Ho ancora il tuo profumo addosso

Vorrei dimenticarlo ma non riesco ad esser

Lucido

Se penso alle notti a Posillipo in cui mi

Dicevi “tu sei l’unico”

Che riesce a calmarmi quando siamo insieme ma vai

Via ora che vai via

Lasci una ferita

Che non si chiude mai da sola

Fredda come una granita

Ghiaccio sulla lingua

Brucia perché per me sei

Aria , aria

Ora che siamo distanti tu sei

Aria , aria

Sai che mi manca il respiro lontano da te

Come stai ?

Non me l’hai mai chiesto

Ora che mi hai perso

Prendi le tue cose e vai via

Subito

Mi urlavi contro e sbattendo la porta mi hai detto

“Questo è l’ultimo momento per dirmi che ci credi ancora” ma vai

ia ora che vai via

Lasci una ferita

Che non si chiude mai da sola

Fredda come una granita

Ghiaccio sulla lingua

Brucia perché per me sei

Aria , aria

Ora che siamo distanti tu sei

Aria , aria

Sai che mi manca il respiro lontano da te

Nuvole rosa tra le mani

Ti coprono gli occhi

Le orecchie fischiano e ti

Chiedo scusa per il disturbo

Di tutte ste notti insonni e tu vai…

Via ora che vai via

Lasci una ferita

Che non si chiude mai da sola

Fredda come una granita

Ghiaccio sulla lingua

Brucia perché per me sei

Aria , aria

Ora che siamo distanti tu sei

Aria , aria

Sai che mi manca il respiro lontano da te

Il video della canzone