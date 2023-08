Notte di San Lorenzo 2023: cos’è il fenomeno delle stelle cadenti. Dove e come vederle meglio

Notte di San Lorenzo 2023: ecco come nasce il fenomeno delle stelle cadenti e quando è il momento migliore per vederle.

Notte di San Lorenzo 2023: è arriva una delle notti più attese dai romantici e dagli amanti dei fenomeni dell’Universo che regala sempre nuove sorprese. In questa notte speciale, ad interessare è in particolare la caduta dal cielo delle stelle.

Notte di San Lorenzo 2023: cos’è il fenomeno delle stelle cadenti

Il fenomeno delle stelle cadenti avviene ad agosto perché è il periodo dell’anno in cui la Terra, con la sua orbita, entra in una zona dove intercetta una scia di meteore. Nuvole di detriti e polveri lasciati dalle comete lungo la loro orbita attorno al Sole. Il pianeta Terra si avvicina in particolare all’orbita di una cometa, la Swift – Tuttle, che nel suo moto ellittico attorno al Sole libera nello spazio gas e polvere che escono dal suo nucleo e che ne segnano l’orbita.

Elementi attratti dalla nostra forza di gravità e che causano il fenomeno delle stelle cadenti. Fenomeno celeste che l’uomo nel corso dei secoli ha legato alla vista delle stelle cadenti l’esprimere desideri. Per questo 2023 il picco si avrà nella notte tra il 12 e il 13 agosto, momento in cui si stima che si potranno ammirare dalle 40 alle 60 meteore ogni ora a partire dalle 22.00 ora italiana. In particolare, il momento migliore sarà la seconda parte della notte tra il 12 e il 13 agosto 2023.

Dove e come vederle meglio

Esistono luoghi, immersi nella natura e lontani dall’inquinamento luminoso, dove godersi questo fenomeno, meglio ancora se vantano la prestigiosa certificazione “I Cieli Più Belli d’Italia“, riconoscimento ideato da Astronomitaly con l’obiettivo di valorizzare le località che aspirano a diventare mete d’eccellenza per l’astroturismo, attraverso servizi dedicati ed impegno a preservare il prezioso patrimonio celeste. Ci sono 10 luoghi, in particolare, in Italia dove potere vedere meglio le stelle cadenti.( LEGGI ANCHE: 10 posti dove vedere le stelle cadenti la notte di San Lorenzo). Il consiglio per cercare di vedere meglio il fenomeno delle stelle cadenti è di allontanarsi sempre di più dalla città, sdraiarsi su un prato ed avere pazienza.