Scuola, in Lombardia Fratelli d’Italia contro la “carriera alias”: scatta la polemica

Scuola, in Lombardia è scattata la polemica sulla scelta di Fratelli d'Italia di presentare una mozione sulle carriere alias.

In Lombardia, Fratelli d’Italia ha presentato una mozione sulle carriere alias, ossia la possibilità per gli studenti di cambiare il nome anagrafico con quello di elezione. Tuttavia, nel frattempo il consigliere di FdI Pietro Macconi ha mandato una mail nelle scuole lombarde. “La richiesta al ministero è di intervenire in ragione del contrasto alla diffusione della carriera alias nelle scuole, che desta giusta preoccupazione nelle famiglie, attesa l’innaturale ideologia volta alla fluidità di genere”.

Scatta la polemica

Ovviamente è scattata immediatamente la polemica politica con la protesta del Movimento Cinque Stelle della Lombardia, che ha chiesto che venga ritirata “l’ennesima vergognosa mozione di Fratelli d’Italia” che impegna la giunta a “intervenire contro la diffusione dei regolamenti scolastici sulla carriera alias”. “Aspettano la chiusure delle scuole – ha commentato la consigliera del M5S Paola Pizzighini – per portare in Aula una mozione infame che avrebbe mobilitato studenti delle scuole secondarie e delle università, ma se pensate che non esista un’opposizione vi sbagliate”. La prima denuncia è partita da Luca Paladini, consigliere regionale di minoranza e fondatore dei Sentinelli di Milano.

“innaturale ideologia volta alla fluidità di genere” No non è Vannucci è un consigliere regionale di Fratelli d’Italia lombardo. pic.twitter.com/8Zn3sfcVMr — Luca Paladini (@luca_paladini4) September 5, 2023

