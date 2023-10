Iolanta Miroshnikova, chi è la moglie di Antonio Caprarica: vita privata, carriera, figli

Chi è Iolanta Miroshnikova, moglie di Antonio Caprarica. Scopriamo qualche informazione in più sulla consorte dell’ex giornalista Rai, talentuosa pianista di origini greco-russe. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Iolanta Miroshnikova, moglie di Antonio Caprarica: vita privata, carriera

Iolanta Miroshnikova è una talentuosa pianista di origini greco-russe, meglio conosciuta in Italia in quanto moglie di Antonio Caprarica, storico inviato televisivo della Rai. Le informazioni sul suo conto sono relativamente limitate in quanto Iolanta non è solita fare molte apparizioni pubbliche né interagire troppo con i media. Incontra il giornalista per la prima volta a Mosca, durante una serata organizzata all’ambasciata italiana. “Quella sera mi sono innamorato all’istante.” -racconta Caprarica in un’intervista concessa al Corriere della Sera- “Ma non è stato un colpo di fulmine ricambiato immediatamente, ho dovuto faticare”.

In un recente articolo di Fanpage, Caprarica ha raccontato un suo episodio di gelosia, quando Iolanta Miroshnikova trovò un’interessante punto in comune con il Principe Filippo di Edimburgo durante una cena di gala: “Ci fu una lunghissima chiacchierata dopo la cena: Quando scoprì che mia moglie era come lui di origini greche, attaccò un bottone che non finiva più. Io ero un po’ geloso conoscendo la sua fama di rubacuori e quando vidi che la conversazione si trascinava un po’ troppo a lungo, cominciammo una lunga chiacchierata piacevolissima”.

Vita privata e figli: dove vive la coppia?

Non si hanno molte informazioni per quanto riguarda la vita privata della coppia. Non è noto se i due hanno mai avuto figli, in quanto sia Iolanta Miroshnikova che Antonio Caprarica preferiscono tenere tali questioni ben lontane dalle fauci dei media. Oggi vivono insieme a Lugano, ma sono soliti viaggiare spesso in giro per l’Europa per lavoro. “Per noi la vita è il viaggio.” -spiega Caprarica in un’intervista a Swiss Info– “E sappiamo bene che la nostra casa vera, forse, è l’aeroporto”. Ciononostante, la coppia è molto legata alla città svizzera: “Questa città è uno dei luoghi che frequentiamo, alternandolo a Londra e, in estate, al mare di Puglia, dove sono di casa essendo nato a Lecce. Lugano è un posto meraviglioso dove appartarsi per scrivere, per riflettere, per riposare e ha il vantaggio di essere vicino all’Italia, dove mi reco ancora spesso per svolgere la mia attività giornalistica”.