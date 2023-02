Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più uniti dopo la rottura tra l’ex capitano della Roma e la ex moglie ilary Blasi. Dopo la decisione di trasferirsi a Roma Nord per stare con la nuova compagna, facendo un ulteriore passo in avanti nella sua nuova storia d’amore, i due hanno optato per una fuga romantica a San Valentino.

I due, che si si sarebbero incontrati per la prima volta in palestra su un campo di padel, sono sempre più una coppia e Totti sembra volersi lasciare definitivamente alle spalle la sua storia con Ilary per cominciare un nuovo capitolo. San Valentino, Totti e Noemi in fuga d’amore Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a fare parlare di se stessi per il fatto che hanno deciso di concedersi una fuga d’amore nel giorno di San Valentino. A testimoniare il viaggio è stata proprio Noemi, la nuova compagna dell’ex calciatore, che sui social ha postato la foto in treno e ha taggato Totti. Non è ancora nota la località dove i due si recheranno per questo breve weekend d’amore, ma non dovrebbero andare all’estero. Prima di questo, Noemi aveva condiviso il regalo della figlia: «Ti amo tanto mamma», si legge nel bigliettino che le ha scritto la piccola.