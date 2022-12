Luigi di Maio e Virginia Saba si sono lasciati? Secondo Dagospia sì, il quale dà il loro amore come arrivato alla fine. Per la verità, però, non è la prima volta che ci sono voci di crisi in merito al rapporto dell’ex ministro con la fidanzata. A dare per primo questa notizia, qualche mese fa, era stato il giornale L’Unione Sarda, che poi aveva trovato una smentita dall’allora ministro degli esteri a Repubblica (“Io e Virginia continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente.

La notizia non è vera”,aveva detto Luigi Di Maio).

Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono lasciati?

Ma è davvero finita tra Luigi Di Maio e Virginia Saba? La voce di una possibile rottura tra il ministro degli esteri torna in primo piano, anche se Di Maio non è più ministro o parlamentare. L’ex capo politico del M5s e la fidanzata erano già, secondo rumors estivi, in crisi da mesi, ma ad aver diviso i due sarebbero stati in primo luogo gli impegni politici di Luigi Di Maio.

L’ultima foto insieme risale al 18 aprile, mentre le altre foto postate dalla ragazza sui social la ritraggono spesso con le amiche in piscina o da sola.

Crisi definitiva

La decisione, secondo Dagospia, sarebbe stata presa di comune accordo nei giorni scorsi ma i due, secondo il sito, “hanno mantenuto un rapporto di amicizia speciale”. Già da tempo circolavano voci di crisi che erano state smentite, ma stavolta l’addio sembra essere ufficiale.

Sarà davvero così? I due hanno fatto coppia fissa dal 2019 e si erano conosciuti nel corso dell’attività politica di Di Maio.