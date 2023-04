Samantha De Grenet, dalla lotta contro il tumore al seno al topless sui social

Samantha De Grenet dopo la lotta contro il tumore al seno torna sull’onda mediatica dopo che ha postato sui social un post in topless.

Samantha De Grenet in topless

Samantha de Grenet ha postato uno scatto in topless sui social. La showgirl, che ha 51 anni, non condivide spesso sui social provocanti o con il corpo in mostra, ma questa volta ha fatto un’eccezione. Per ringraziare il suo medico, infatti, ha deciso di fare uno strappo alla regola e di fare una foto solo con i jeans addosso. La ragazza ha mostrato, in particolare, la sua schiena con le medicazioni, ma dalla sua posa si intravede una porzione di seno nudo. Nello scatto ha poi voluto anche mettere in mostra i cerotti antidolorifici sul dorso.

Samantha nei primi anni Duemila è stata protagonista di alcuni calendari senza veli e oggi non ha nulla da invidiare alla ragazza che era allora.

La lotta di Samantha contro il tumore al seno