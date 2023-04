Meteo del 25 aprile, piogge e temporali: dove si abbatte il maltempo per poi lasciare spazio al caldo

Meteo del 25 aprile sarà caratterizzato da tempo instabile con piogge e temporali su diverse Regione. Poi dal 26 aprile c’è un cambio netto soprattutto delle temperature come hanno dichiarato gli esperti del settore.

Meteo del 25 aprile, piogge e temporali: dove si abbatte il maltempo

Il 25 aprile il meteo prevede instabilità su diverse regioni. Secondo gli esperti di meteoweb “al mattino, in modo particolare, forti temporali colpiranno ancora il Nord/Est, molto forti in Veneto dove avremo violenti nubifragi tra Venezia, Padova e Rovigo, ma anche in Friuli Venezia Giulia. Instabilità anche in Toscana, Marche e Campania”. “Nel pomeriggio il maltempo si concentrerà al Centro/Sud, pur con locali temporali in Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto specie sulle Alpi e sulle Prealpi, ancora nevosi fino a quote decisamente basse per il periodo (così come anche in Svizzera e Austria). Ma piogge e temporali interesseranno in modo particolare le Regioni Adriatiche: Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. In queste aree farà anche molto freddo, come in inverno, con temperature fino a 6-7°C inferiori rispetto alle medie del periodo. Forti venti settentrionali colpiranno inoltre il medio Adriatico determinando forti mareggiate su Abruzzo, Molise e Gargano. Attenzione anche al Sud: forti piogge colpiranno la Calabria tirrenica settentrionale, nel cosentino e nel lametino. Maltempo anche in Campania”.

Poi arriva il caldo

Dopo la Festa della Liberazione è previsto un caldo africano come dichiarato da Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it: “La novità più importante della settimana riguarda infatti, il tempo previsto da mercoledì 26. E’ questa la data dalla quale l’anticiclone africano che sta già surriscaldando la Spagna con quasi 40°C di giorno, avanzerà sull’Italia portando un’atmosfera più stabile, soleggiata e via via più calda”.