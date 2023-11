Alessio Sakara: da campione marziale a conduttore di Tu Sì Que Vales

Chi è Alessio Sakara, lottatore di arti marziali italiano, attore e conduttore televisivo. Dalla boxe alla MMA, la vera svolta arriva intorno ai diciotto anni e da lì ha ottenuto un successo dopo l’altro. Chi lo conosce lo sa, il suo soprannome è Legionario.

Chi è Alessio Sakara: biografia e carriera

Alessio Sakara è romano di origine e classe 1981, trascorre la sua infanzia e adolescenza a Pomezia, comune in provincia di Roma. Intraprende il cammino sportivo all’età di 11 anni con il calcio e proprio a quest’età si avvicina alla boxe. Vince la sua prima medaglia d’oro e conquista il titolo italiano professionisti e il secondo posto ai mondiali. A causa di diversi infortuni è stato costretto a stare lontano dal ring e di questo ne ha molto sofferto. Arriva in UFC, la più importante organizzazione nel campo delle MMA a livello globale ma la sua avventura termina nel 2013 e due anni dopo il titolo di 35° miglior lottatore nella categoria dei pesi massimi nel portale Fightmatrix.com.

L’approdo in televisione

Il lottatore intraprende anche una carriera televisiva partecipando prima come concorrente a Pechino Express (edizione del 2013) e poi a Tu si Que Vales nelle vesti di conduttore a fianco di Belen Rodriguez e di cui ne è protagonista in questa decima edizione, stavolta assieme alla ballerina Giulia Stabile e Martìn Castrogiovanni. Nel 2018 ha, inoltre, recitato in ’Anche senza di te’ e ‘Arrivano i prof ’.

La vita privata: la storia d’amore con Raffaella Mennoia

Alessio Sakara è stato sposato una sola volta con una donna di nome Adele, nel 2012 e poco tempo dopo sono nati due figli, Marcus e Leonidas Valerian. La coppia però si separa sei anni dopo e giunge al divorzio. Nel 2019 l’attore si lega sentimentalmente a Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi in Uomini e Donne e Temptation Island. Alessio Sakara è molto riservato sulla sua vita privata, tuttavia, la storia tra lui e Raffaella è una storia importante e preferisce tenere lontana dai riflettori.