I Migliori Anni dell’Estate su Rai 1: cantanti e ospiti dello spin off del programma di Carlo Conti

I Migliori Anni dell'Estate arriva su Rai 1 lo spin off del programma di Carlo Conti andato in onda il venerdì delle ultime settimane.

I Migliori Anni dell’Estate: arriva su Rai 1 in prima serata a partire da sabato 20 maggio 2023 lo spin off del programma di Carlo Conti sulle hit della musica degli anni passati. Ecco gli anni e la musica al centro del nuovo programma.

I Migliori Anni dell’Estate su Rai 1

“I Migliori Anni dell’Estate” è lo spin off del programma di Carlo Conti, in onda sabato 20 e sabato 27 maggio alle 21.25 su Rai 1 e RaiPlay, dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Nelle due serata verranno portati sul piccolo schermo “i tormentoni musicali dell’Estate sono i protagonisti della serata, per un vero e proprio salto nel tempo ricordando brani che hanno accompagnato le vacanze degli italiani. Insomma, spazio a due ore e mezzo di grande spettacolo dal vivo per emozionarsi sulle note di canzoni evergreen che hanno fatto ballare e innamorare più e più generazioni”.

I cantanti e ospiti della prima puntata

L’ufficio stampa Rai ha pubblicato sia gli artisti sia gli ospiti che arricchiranno la prima puntata di sabato 20 maggio. “Tra gli ospiti della serata, Umberto Tozzi, tra i cantautori più amati del panorama italiano e non solo, con brani di successo mondiale. Per le interviste della ‘my list’, durante la quale un personaggio dello spettacolo parla dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite, protagonista è l’attore e conduttore televisivo Ezio Greggio. Protagonista del ‘Juke Box’, un artista simbolo di tantissime vacanze: Edoardo Vianello. Grandi protagoniste saranno poi le classifiche delle ‘Canzoni dell’estate’, che saranno formate sul gradimento espresso dai telespettatori. Flora Canto fa da tramite tra il mondo “social” e il programma leggendo e commentando i vari messaggi del pubblico da casa. Infine, i ‘Commentatori del tempo’ sono Gabriele Cirilli e Dado”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Ecco chi si esibisce in base agli anni: “Per gli anni ’70, poi, in pista I Santo California (‘Tornerò’), Gilbert O’Sullivan (‘Alone again’ e ‘Clair’), Giuliano dei Notturni (‘Il ballo di Simone’) e i Cugini di Campagna (‘Anima mia’ e ‘Meravigliosamente’). Ci sarà anche Gianmarco Carroccia con tre storici pezzi di Lucio Battisti nello spazio dedicato all’indimenticabile musicista.

Per gli anni ’80 saranno ci sono Sabrina Salerno (‘Boys’), Tony Esposito (‘Kalimba de luna’), Sergio Caputo (‘Italiani mambo’ e ‘Un sabato italiano’), Limahl (‘The NeverEnding story’, tema portante della colonna sonora del film “La storia infinita”), Gary Low (‘La colegiala’) e Ryan Paris (‘Dolce vita’).

Un salto negli anni ’90, infine, con Lou Bega (‘Mambo NO. 5’), Ten Sharp (‘You’) e il pop latino dei Los Locos (‘Tic tic tac’, ‘Macarena’, ‘La vuelta’ e ‘Mueve la colita’)”.