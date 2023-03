Salvini annuncia il Ponte sullo Stretto: il suo post sui social che lancia il grande progetto

Salvini non abbandona il Ponte sullo Stretto di Messina, anzi ha annunciato grani novità. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier ha dichiarato che nelle prossime settimane ci saranno incontri importanti in questo senso.

Salvini annuncia il Ponte sullo Stretto

Matteo Salvini ha annunciato passi importanti per vedere l’inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. “Entro metà marzo voglio portare al Consiglio dei ministri il decreto ponte che darà a 60 milioni di italiani un progetto più green, più ambizioso e moderno”. “E’ un’opera che costa di più non farla che realizzarla, la prossima settimana avrò una riunione ai massimi livelli”, ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, in collegamento con un convegno nel porto di Palermo.

Sul sito del governo si legge: “Il Mit sta lavorando ad un “Decreto Ponte” che sarà presentato nelle prossime settimane e certamente entro il 31 marzo. La legge di bilancio 2023, infatti, ha fissato al 31 marzo il termine in cui è revocato lo stato di liquidazione della Società “Stretto di Messina”, concessionaria per la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente. È necessario, quindi, che entro tale data siano definite le nuove regole di funzionamento della Società, nonché tutti i procedimenti per il riavvio delle attività di progettazione e realizzazione dell’opera”.

Il suo post sui social che lancia il grande progetto

Il vicepremier ha condiviso anche un post sui social per lanciare quello che secondo lui sarà il più grande progetto nei prossimi anni. “Ci stiamo impegnando per portare già entro metà marzo al Consiglio dei ministri il decreto ponte che darà a 60 milioni di italiani il progetto infrastrutturale più sostenibile, moderno e ambizioso al mondo e che collegherà finalmente Sicilia, Calabria e il resto d’Italia”.

Ci stiamo impegnando per portare già entro metà marzo al Consiglio dei ministri il decreto ponte che darà a 60 milioni di italiani il progetto infrastrutturale più sostenibile, moderno e ambizioso al mondo e che collegherà finalmente Sicilia, Calabria e il resto d’Italia. pic.twitter.com/oBV4XM93Qx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 3, 2023

