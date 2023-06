Oroscopo Luglio 2023 Branko, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Luglio 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko, le previsioni per Luglio 2023. Cosa ci riserva il futuro nelle prime settimane d’estate? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo di RDS.

Oroscopo Branko Luglio 2023, le previsioni segno per segno

Gli appassionati di astrologia guardano al futuro anche durante l’estate, più calda che mai. Con gli occhi puntati alle stelle, cercano indizi sull’influenza degli astri. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Luglio 2023 secondo l’amato astrologo di RDS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022. Cosa ci riserva l’Oroscopo nelle prossime settimane? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Luglio 2023 Paolo Fox, previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Tanto dinamismo nel futuro dei nati nell’Ariete. Non riuscite più a stare fermi, sentite il bisogno di sfruttare al meglio i mesi estivi per fare esperienze nuove e tenervi in costante movimento. La troppa impazienza potrebbe però spingervi in situazioni un po’ troppo ingarbugliate, cercate di resistere alla tentazione di lanciarvi nella prima porta che si apre di fronte a voi.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Fondamenta salde per i nati nel Toro. Siete riusciti a fortificare le vostre posizioni, siete pronti ad affrontare ogni assalto sia in ufficio che in privato. È il momento migliore per costruire qualcosa di nuovo con il vostro partner, forti della solidità della vostra relazione. Occhio però agli eccessi di fiducia, la presunzione potrebbe farvi compiere qualche passo falso.

Gemelli, le previsioni di Branko per Luglio 2023

I nati nei Gemelli saranno guidati dal loro estro per tutto luglio. Il vostro ingegno vi porta su strade non convenzionali che si riveleranno il segreto del vostro successo. Non abbiate paura ad osare un po’ di più, cercate un metodo alternativo per arrivare al traguardo. Date il giusto spazio anche al riposo e al relax, avete bisogno di tutta l’energia possibile.

Cancro, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Giorni di pausa estiva per i nati nel Cancro. Avete bisogno di tempo per pensare al vostro futuro, alle strade da prendere e a quanto siete cambiati nell’ultimo anno. Le vostre priorità sono cambiate e dovete riorganizzare la vostra vita di conseguenza. Non abbiate paura di fare tagli dolorosi, è l’inizio di una nuova fase per voi e non c’è spazio per la nostalgia.

Leone, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Si accende il fuoco interiore dei nati nel Leone. L’estate vi carica a mille, avete fiducia nelle vostre capacità e in quelle di chi è al vostro fianco. Procedete spediti verso il traguardo, ignorate chi prova ad insinuare il seme del dubbio. Non ignorate però i bisogni delle persone a voi care. Via il paraocchi, guardatevi intorno prima di procedere.

Vergine, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Si alza il sipario per i nati nella Vergine. È il momento del tutto per tutto, arriverà finalmente l’occasione che aspettavate da tempo. Mettetevi in gioco per sfruttarla al massimo delle vostre possibilità, senza farvi mancare un pizzico di cinismo. Anche in amore non abbiate pietà, puntate il vostro obiettivo e rendete chiari i vostri sentimenti.

Bilancia, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Pace dei sensi in arrivo per i nati nella Bilancia. Dopo un inizio d’estate particolarmente concitato, avrete finalmente modo di fermarvi e godervi un po’ di meritata tranquillità. L’ansia di tornare a lavoro è tanta, ma avete bisogno di tempo da dedicare a voi stessi e alle persone a voi care: cercate di trovare un maggior equilibrio tra le vostre responsabilità.

Scorpione, le previsioni di Branko per Luglio 2023

I nati nello Scorpione raschiano via i fastidi dalla propria vita. Sentite il bisogno di cambiare, di modificare qualcosa nella vostra quotidianità. Ci sono troppe mosche che vi ronzano attorno ogni giorno, dovete trovare un percorso nuovo che vi consenta di andare avanti con serenità. Non abbiate paura di pungere e di essere un pochino egoisti, date la priorità alle vostre necessità per una volta.

Sagittario, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Si guarda oltre l’orizzonte in casa dei nati nel Sagittario. Siete stanchi della routine e volete aggiungere un po’ di pepe alla vostra vita. Avete voglia di spingervi oltre, di esplorare qualcosa di ignoto. Una serie di nuovi incontri e di circostanze fortuite potrebbero darvi una chance di vivere questo desiderio, ma occhio a non perdere di vista chi siete veramente.

Capricorno, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Un luglio pigro e rilassante in arrivo per i nati nel Capricorno. Pochi grattacapi ma anche pochi eventi entusiasmanti per voi in queste settimane estive. Prendetela come un occasione per mettere un po’ d’ordine nella vostra vita, per rispolverare passatempi e conoscenze, ma soprattutto per riflettere al meglio su chi siete diventati. Forse l’arrivo dell’autunno sarà il momento di fare qualche cambiamento.

Acquario, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Sollievo e malelingue per i nati nell’Acquario. Dopo tanto faticare, vi sentite finalmente liberi di spaziare e godervi un po’ di meritato riposo sugli allori grazie ad una serie di buoni risultati. Avrete molte occasioni di portarvi avanti in ufficio, che però attireranno sguardi di invidia e fastidio da persone inaspettate. Fate buon viso a cattivo gioco, ma tenete a mente chi, tra chi vi circonda, vi è veramente amico.

Pesci, le previsioni di Branko per Luglio 2023

Mese di introspezione per i nati nei Pesci. Vi sentite insicuri e poco apprezzati dalle persone che avete attorno. Cercate di riflettere al meglio sui vostri bisogni e desideri, sulle cause di fondo alla base di questo senso di incertezza. Per risolvere il problema alla radice non basta uno scossone, dovrete lavorare con costanza su voi stessi: amatevi un po’ di più.