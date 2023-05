Lucia Annunziata, chi è il marito Daniel Williams

Lucia Annunziata è una giornalista, conduttrice televisiva e opinionista politica. Ma chi è il marito di Lucia Annunziata?

Chi è Lucia Annunziata

Lucia Annunziata, classe 1950, è una giornalista nata a Sarno (Salerno), l’8 agosto sotto il segno del Leone. Si è diplomata al liceo classico e successivamente si è laureata in Filosofia. Per un breve periodo si è trasferita dalla Campania in Sardegna, dove ha insegnato alle scuole medie di Teulada. Per un periodo è stata anche la prima direttrice dell’Huffington Post Italia, dal 2012 al 2020. Ma chi è il compagno?

Lucia Annunziata: marito

Daniel Williams è un ex giornalista del Washington Post, che è anche attivista di Human Right Watch, una organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa per i diritti umani. Secondo marito di Lucia, i due stanno insieme da circa trent’anni e hanno avuto insieme una figlia. Giornalista, è un grande esperto del mondo arabo e ha alle spalle un lungo periodo come corrispondente per il ‘Washington Post’ in Medio Oriente. Le sue inchieste puntano sempre all’affermazione dei diritti della dignità umana.

Matrimonio

Per quando riguarda il matrimonio, le loro nozze sono state celebrate a New York alla presenza di poco più di 200 invitati tra amici e colleghi.