Quando iniziano i saldi invernali 2022? In alcune parti d'Italia i prezzi sono già scontati. Ecco il calendario completo, regione per regione.

Giunto il nuovo anno, è già tempo di saldi. Basilicata e Sicilia sono le due regioni che hanno fatto da apripista per quanto riguarda i ribassi invernali. In tali località meridionali, infatti, gli sconti sono iniziati domenica 2 gennaio. Lunedì anche in Valle d’Aosta i commercianti hanno tagliato i prezzi e dal 5 gennaio lo stesso si farà in tutte le Regioni italiane. Ecco quando iniziano i saldi invernali 2022, con il calendario completo regione per regione.

Saldi invernali 2022, quando iniziano?

Confcommercio stima che intorno ai prezzi ribassati invernali si crei un giro d’affari pari a 4,2 miliardi di euro, l’equivalente di 119 euro a persona. Secondo Confesercenti, nel 2022 il budget da spendere a testa sarà più alto dell’anno scorso: circa 150 euro circa, che almeno 4 italiani su 10 si metteranno in tasca per fare spese. Si tratta, comunque, di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi.

Sul risultato complessivo pesa infatti la pandemia da Covid-19. Non solo perché con i contagi riesplosi dopo le feste si prevede un afflusso minore nei negozi. Ma anche perché con il settore del lavoro in crisi, in molti hanno riordinato le proprie priorità, anche a costo di rinunciare agli acquisti scontati dell’inverno. Dall’altro lato, un incentivo a spendere potrebbero essere le nuove regole, e più leggere, varate dal governo in merito alla quarantena per i vaccinati.

I saldi iniziano ufficialmente in tutta Italia il 5 gennaio, anche se in alcune regioni i commercianti hanno già barrato i prezzi.

Si tratta di Basilicata e Sicilia, dove gli sconti sono cominciati già il 2 gennaio, e della Valle d’Aosta, che ha dato il via ai saldi il 3 gennaio.

Il calendario regione per regione