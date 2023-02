Crisi con Ignazio Moser? Parla Cecilia Rodriguez: “Della mia storia mi preoccupo io”

Gli ultimi giorni sono stati turbolenti per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non tanto per una presunta litigata che sembrava li stesse allontanando, bensì per le tante voci – e indiscrezioni – sul loro conto. A sfogarsi la stessa Cecilia Rodriguez che ha fatto chiarezza sulla crisi tra lei e il suo futuro marito.

A pochi mesi dalle nozze, dunque, i due dimostrano il loro affiatamento e il loro amore l’uno per l’altra. Crisi, ne parla Cecilia Rodriquez La presunta crisi tra i due futuri sposi – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – sembra essere nata a causa del tradimento di lui nei suoi confronti. In questi giorni, però, i diretti interessati non si erano espressi, almeno fino ad oggi. Qualche ora fa, infatti, la showgirl argentina si è sfogata sui social: “Quando c’è il sole sono una ragazza più serena, quindi la prossima volta che volete sapere il mio stato d’animo, aprite la finestra, vedete quello che c’è fuori e capite perché non sono sorridente. Poi è la vita che è così, ci sta avere una giornata no, concedetevela anche voi”. Nella parte iniziale del suo sfogo vuole dunque far intendere che la discussione tra lei e il suo compagno non è stata altro che frutto di una normale incomprensione quando si fa parte di una coppia. Ha poi evidenziato il suo disappunto per le diverse notizie “non vere” sul suo conto: “Non sono arrabbiata, sono un po’ stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose. Della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato. Anzi: io e il mio futuro marito. Cercate di non fare del male agli altri”. Una risposta chiara e concreta alle tante voci degli ultimi giorni, con Cecilia Rodriguez che ha dunque smentito le molte news sul suo conto e su quello del suo ormai quasi marito. Nel mese di Ottobre i due infatti coroneranno il loro sogno con il matrimonio.