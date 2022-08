Sabrina Salerno, il marito Enrico Monti: “Geloso? Non faccio scenate”

Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti, sempre molto riservati, si sono concessi al Corriere per una intervista ed hanno rivelato alcuni lati della propria vita privata. I due hanno un figlio, Luca Maria, nato il 2 aprile 2004.

I tre vivono a Treviso in una villa immersa circondata dal verde, città dove anche per la prima volta si sono detti il primo sì.

Sabrina Salerno, il marito: “Geloso? Sì, ma non faccio scenate”

In questa intervista dove i due innamorati si sono concessi, il marito di Sabrina Salerno ha rivelato alcuni lati del suo carattere. I due si sono sposati nel 2006 e oggi continuano a vivere il loro amore a gonfie vele. Ai tempi in cui i due si sono conosciuti, Enrico era con la sua ex moglie e per stare con Sabrina ha deciso di separarsi da lei. Alla domanda “Sei geloso?”, però, il marito è stato molto trasparente.

“Se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo. Cosa faccio: uccido tutti? Non mi permetto di essere geloso”

Enrico e le foto sui social di Sabrina: “A volte le scatto io”

Per quanto invece riguarda le belle foto che Sabrina Salerno scatta per i social, Enrico ha rivelato che a volte è proprio lui a scattarle alla moglie.

“Certe gliele faccio io! Ha una grande fisicità, è un dato di fatto: è una delle poche donne della sua età a poterselo permettere”.