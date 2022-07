Sabrina Salerno, figlio Luca: chi è? Presentato per la prima volta: “E’ l’umo della mia vita”

Sabrina Salerno, figlio Luca: per la prima volta il ragazzo viene mostrato al pubblico con alcuni scatti sulla rivista Chi, in cui la showgirl si è raccontata anche riguardo al rapporto con il figlio, rivelando alcuni dettagli del ragazzo.

Sabrina Salerno, figlio Luca: chi è

Nel 1994 Sabrina Salerno si fidanza con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito, avuto dal compagno, diventato suo marito nel 2006.

Il figlio Luca Maria è nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso in una villa immersa circondata dal verde.

La showgirl ha definito il figlio Luca “saggio, studioso e sportivo“. Ecco quali sono stati e quali sono gli obiettivi del figlio:” Per un po’ ha pensato di fare la carriera militare, poi è appassionato di arte, di sport, tra un po’ andremo a farci dei giri delle università, magari Economia, magari andrà all’estero, per me se lui è contento può andare anche da solo sui ghiacci“.

Presentato per la prima volta: “E’ l’umo della mia vita”

La showgirl ha parlato per la prima volta del rapporto speciale che la lega al figlio Luca, in una lunga intervista al settimanale Chi: “È l’unica persona che riesca a zittirmi, ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico“.

La showgirl ha rivelato come il figlio abbia di recente ricevuto pesanti attacchi sui social ma Luca ha preferito passare oltre: “Gli ho detto: ‘Andiamo alla polizia postale’. Lui mi ha guardato dritto negli occhi: ‘Mamma, a me non me ne frega niente, andiamo a vederci una mostra in un museo invece che perdere tempo per denunciare certi cretini’. Ecco, lui è uno che elabora e mi ha fatto un discorso che vince su tutto“.

