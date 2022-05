Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono amiche? Le nota attrice romana e la conduttrice si sono punzecchiate nel corso dell’ultima puntata di Amici 2022. Che rapporto c’è tra le due?

La telefonata a sorpresa ad Amici: “Ciao cornutella!”

Nel corso della puntata finale di Amici 2022, Maria De Filippi è stata sorpresa da una telefonata inaspettata. Dall’altro lato c’era Sabrina Ferilli che ha salutato la conduttrice con un foglio di quaderno con su scritto: “Ciao cornutella!”.

L’attrice romana poi spiega: “Mi sono consultata con tutti ed è venuto fuori l’appellativo più simpatico. Loro non volevano il diminutivo, però io, per amicizia, l’ho messo“. Tra le due parte un simpatico botta e risposta. “Ma non dovevi essere alla cresima di tuo nipote?” indaga la De Filippi. La Ferilli ha la battuta pronta: “E mica dura quanto una quaresima!”. Tra una presa in giro e l’altra la conduttrice, soffocando una risata, le chiede: “Ma ti sei collegata per coglionarmi?”. Un accusa grave, che la Ferilli rivendica senza esitazione: “Come sempre, è la rivincita!”. Un collegamento all’insegna dell’allegria che fa trasparire una grande complicità tra le due icone dello spettacolo italiano.

Ma quanto è profondo il rapporto tra loro?

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono amiche?

La grande amicizia tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi non è affatto un mistero. Le due si conoscono da moltissimo tempo e non si vedono solo in ambito professionale. Si tengono in contatto anche in privato, telefonandosi e vedendosi nella vita di tutti i giorni. In un’intervista al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha parlato con affetto del suo rapporto con l’attrice: “Lei è vera, più vera non si può… Mi diverte davvero tanto… Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare solo dopo aver finito di girare il film di Pieraccioni…”.

Le due hanno lavorato insieme in molte trasmissioni televisive, occasioni che la De Filippi sfrutta per farne passare di tutti i colori all’amica. La Ferilli è infatti spesso la vittima prediletta degli scherzi della conduttrice. “Quella signora lì non sapete chi è veramente.” -ha spiegato l’attrice a Verissimo– “È il contrario di quello che sembra! Lei studia come mettermi in difficoltà, ne sono sicura, lei prepara tutti al silenzio totale, io arrivo lì, sulla mia poltrona, e accade l’ira di Dio! Lei va cercando proprio il momento di rottura, monta tutto quello che c’è da montare nello spazio della pubblicità! Sembra come se stessi al Grande Fratello…”.

“Un vero demonio, un diavolo d’amica.” -ha continuato la Ferilli- “Nei momenti morti del programma tutti si chiedono «Ma per caso sapere se Maria farà qualche scherzo?», sono tutti terrorizzati da quello che potrebbe combinare lei. Però lei mi conosce bene, lo sa come sono fatta. Sa quello che può farmi, se non fosse così io le vieterei quasi tutto. Col suo modo di fare riesce sempre a tirare fuori il meglio da me“.