Sabrina, chi è la compagna di Mirko Casadei: vita privata, età, figli

Chi è Sabrina, compagna di Mirko Casadei: vita privata, carriera

Il cantante e musicista pop-folk Mirko Casadei, figlio del compositore simbolo del ballo liscio Raoul Casadei, non è sposato, ma ha al suo fianco da molti anni la sua storica compagna di vita, una donna di nome Sabrina. I due vivono insieme da molto tempo sebbene abbiano scelto di non sposarsi. Le informazioni sul conto di Sabrina sono molto limitate al momento: il Re del Liscio e la sua compagna preferiscono vivere il loro amore ben lontano dalle interferenze di media e giornali. Non è noto quanti anni abbia né che tipo di carriera abbia deciso di perseguire.

Vita privata, i figli della coppia

Dal loro amore sono nati due figli: Asia, che oggi ha 28 anni, e Kim. La famiglia Casadei vive insieme nella casa di famiglia costruita in Emilia Romagna da Raoul Casadei, il cosiddetto “Recinto”. Asia è diventata mamma giovanissima, all’età di 19 anni, rendendo nonno suo padre all’età di soli 41 anni. La nascita della suo nipotina Noa nel 2013 lo ha reso felicissimo: “È come se fossi diventato padre un’ altra volta. Sono perdutamente innamorato di lei: quando arrivo a casa, a qualsiasi ora della notte, la prima cosa che faccio è andare a vedere se dorme, come facevo con i miei figli”.