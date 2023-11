Costanza Caracciolo, chi è la moglie di Vieri: vita privata, figlie e carriera

Costanza Caracciolo è la moglie dell’ex calciatore Vieri ed in passato si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo per essere stata una velina di Striscia La Notizia.

Costanza Caracciolo, chi è la moglie di Vieri: vita privata e figlie

Anna Costanzo Caracciolo è nata il 17 gennaio del 1990. Dopo il liceo Classico la sua carriera si indirizza nel mondo dello spettacolo. Oggi è conosciuta per essere la moglie di Bobo Vieri mentre in passato si era fatta conosce come velina sul bancone di Striscia La Notizia. I due si sono sposati in segreto a Milano il 18 marzo 2019. I due hanno due figlie: Stella nata nel 2018 e Isabel nata nel 2020. In un’intervista ha raccontato della relazione con Vieri: “Ci siamo conosciuti appena arrivata a Milano, aveva 17 anni in più”, racconta Costanza Caracciolo. “Non ci siamo mai considerati. Mi ha cercata per promuovere un suo torneo. È venuto a trovarmi a Roma, abbiamo fatto una passeggiata notturna in scooter. Era maggio e a settembre ero incinta”.

La carriera

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come velina a Striscia La Notizia insieme a Federica Nargi tra il 2008 e il 2012. Nell’estate del 2011 è ancora insieme a Federica Nargi nel film di Massimo Morini Capitan Basilico 2 – I fantastici 4+4. Le due si trovano ancora a fianco l’anno seguente quando partecipano per la squadra delle veline alla prima edizione di Pechino Express. Inoltre, la Caracciolo ha preso parte su La7 a Cuochi e Fiamme Celebrities. Nel 2015 ricompare in televisione, sulla Rai, per prendere parte come concorrente al programma Si può fare, in onda su Rai 1. Partecipa u Rai 2, alla prima edizione di Fatti unici, spin off del programma comico Made in Sud. Oggi, nella sua vita ci sono soprattutto campagne pubblicitarie di moda, come il passato.