Sandro Petraglia, chi è lo sceneggiatore di Un Professore: vita privata, carriera, film, serie

Chi è Sandro Petraglia, sceneggiatore di Un Professore. Principale firma dietro l’amata fiction Rai, si è costruito una lunga carriera tra cinema e televisione. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Sandro Petraglia, sceneggiatore di Un Professore: vita privata e carriera

Nato a Roma il 19 aprile 1947, Sandro Petraglia ha 76 anni ed è un apprezzato sceneggiatore e regista italiano, noto negli ultimi anni per aver firmato le prime due stagioni della fiction Rai Un Professore, al fianco di Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Fidel Signorile. Ha alle spalle una lunghissima carriera nel cinema e nella televisione, cominciata come critico per le riviste Cinema Sessanta, Ombre Rosse, La Rivista del Cinematografo e Sipario. Negli anni Settanta e Ottanta Petraglia ha lavorato anche come documentarista, dirigendo film come Matti da slegare, La macchina cinema e Il pane e le mele. È in questo periodo che conosce Stefano Rulli, sceneggiatore con cui avvierà una proficua collaborazione negli anni successivi.

Dopo aver collaborato alla scrittura de Il gabbiano di Marco Bellocchio nel 1978, scrive la sua prima sceneggiatura nel 1983 con Bianca di Nanni Moretti. È solo il primo di una serie di grandi film e fiction che portano la sua firma. Tra i suoi lavori più noti ricordiamo La messa è finita, Il muro di gomma, Mery per sempre, Romanzo Criminale, Mio fratello è figlio unico, Suburra, Io sono Tempesta e L’ombra di Caravaggio. Scrive inoltre per serie tv come La piovra, Don Milani – Il priore di Barbiana, Compagni di scuola, Questo è il mio paese, Braccialetti rossi e Noi. Nel corso della sua carriera Petraglia si è inoltre assicurato cinque Ciak d’oro e tre Globi d’oro per la miglior sceneggiatura.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata dello sceneggiatore, cosa sappiamo?

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Sandro Petraglia sono pressoché nulle. Lo sceneggiatore condivide di rado dettagli riguardo la sua sfera personale e, quando concede interviste, si focalizza di solito sui suoi progetti artistici e sul suo lavoro. Non è noto quindi se abbia una moglie o dei figli al momento.