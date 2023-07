Verratti in Arabia, accordo vicino: quanto guadagnerà l’azzurro al Al Hilal

Verratti in Arabia non è solo una suggestione ma una realtà visiti i tanti soldi offerti al calciatore che ci sta pensando seriamente.

Verratti in Arabia: l’offerta c’è ed è ovviamente ricca. Il calciatore azzurro è più che tentato di passare da una proprietà araba all’altra e guadagnare tanti soldi per uno degli ultimi contratti della sua carriera da calciatore.

Verratti in Arabia, accordo vicino

Marco Verratti sarebbe molto vicino a lasciare l’Europa e la maglia del club francese del Psg. Potrebbe, infatti, trattarsi dell’ennesimo colpo dei miliardari degli arabi che ormai non si fermano più. Il centrocampista azzurro ha ricevuto una ricca ed invitante offerta dell’Al Hilal, club in cui giocano Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Ruben Neves. Eppure la sua strada poteva essere un’altra come ha dichiarato il suo ex agente Donato Di Campli: “Lui è juventino da sempre e con la Juve avevamo un accordo prima di andare al Psg. Il Pescara però voleva monetizzare al massimo questa cessione e bisognava conciliare le esigenze. Inoltre il Pescara non poteva permettersi il contratto di Troisi altrimenti sarebbe andato lì anche perché gli accordi con la Juve erano già siglati”.

Di Campli, intervistato da TV Play ,ha criticato la scelta del giocatore: “A Marco sono mancate le palle per resistere per otto mesi, perché era in scadenza con il Psg, poteva andare al Barcellona e fare un’altra carriera. Ha avuto paura di affrontare a Parigi quelle persone e si è piegato. Dal momento in cui ha scelto quella strada Marco ha finito la sua carriera. Sarà un uomo ricchissimo ma non sarà mai un campione”.

Quanto guadagnerà l’azzurro al Al Hilal

Al Psg andrebbe una cifra vicina ai 30 milioni di euro mentre al giocatore è stata offerto un contratto mostruoso. Infatti, gli arabi hanno fatto pervenire al calciatore un proposta di contratto di un triennale tra i 20 e i 25 milioni. Tuttavia, qualcun altro scrive di 52 milioni di euro all’anno, che fanno appunto 156 milioni totali.