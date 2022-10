Rossella Brescia, chi è l’ex marito Roberto Cenci

Chi è Roberto Cenci, regista, attore italiano ed ex marito di Rossella Brescia? Scopriamo qualcosa su di lui

Roberto Cenci è un regista e attore italiano, ex marito di Rossella Brescia.

Leggi anche: Rossella Brescia, chi è: vita privata, ex marito, figli, malattia e programmi

Chi è Roberto Cenci

Roberto Cenci, nato il 7 ottobre 1963, è il marito di Rossella Brescia. Di origini reggine e greche, ha iniziato la sua carriera nel 1985 a Buona Domenica. Conosciuto per aver creato e diretto svariati programmi televisivi, ha partecipato a diversi contenitori televisivi come Buona Domenica, Saranno Famosi, Amici, Natale in Vaticano, Ciao Darwin, Baila!, Ti lascio una canzone.

Ex Moglie, figli, vita privata

Roberto Cenci è stato sposato con Rossella Brescia, con la quale però si è separato nel 2004. Ha due figlie, Francesca e Valentina, avute rispettivamente nel 1985 e nel 1990.

Dopo la separazione con Rossella Brescia, Roberto Cenci è legato all’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta, dalla quale ha avuto un terzo figlio, Andrea, nato nel 2010.