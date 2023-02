Rosa Chemical, il cui vero nome è Manuel Franco Rocati, è un cantante che attualmente è single (non ci sono ad oggi indizi che facciano pensare che al momento abbia una nuova fidanzata o stia frequentando qualcuna. Ma chi è l’ex fidanzata?

Rosa Chemical, chi è l’ex fidanzata Barbara Boscali

Rosa Chemical, 24 anni, attualmente è un cantante single. In precedenza, però, è stato fidanzato per diverso tempo con Barbara Boscali. Prima di legarsi al cantante sarebbe stata legata al rapper Simba La Rue, ma è stata indagata insieme ad altre 4 persone per una grave aggressione avvenuta proprio ai danni del rapper in un parcheggio di Treviolo nel 2022. In seguito all’episodio sarebbe stata condannata ai domiciliari e le sarebbe stato interdetto l’uso dei social.

L’amore con Rosa Chemical

La ragazza, classe 1991, è stata una persona importante per il cantante, ma la loro storia è terminata nel 2021 quando la ragazza sui social ha reso pubbliche alcune questioni private riguardo il suo (ormai ex) fidanzato. Il motivo della rottura è anche che Barbara Boscali sosteneva che l’artista avesse frequentato un’altra subito dopo la loro separazione

Barbara sui social

Barbara Borsali, oltre ad avere un profilo Instagram e TikTok, ha anche uno suo canale su Onlyfans.