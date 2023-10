Prezzi benzina in calo: quali sono i costi. Preoccupa la guerra in Israele

Prezzi benzina in calo nelle ultime ma rimangono le incertezze sul mercato internazionale per il conflitto in Israele.

Prezzi benzina: si registra un lieve calo nelle ultime ore con grande sorpresa. Tuttavia, rimane grande preoccupazione nei mercati internazionali per il conflitto che si è sviluppato negli ultimi giorni in Israele.

Prezzi benzina in calo: quali sono i costi

In un periodo di rincari e difficoltà economiche, arriva una buona notizia dal prezzo della benzina con un leggero risparmio che si è registrato nelle ultime ore. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,941 euro/litro (-6 millesimi, compagnie 1,943, pompe bianche 1,937), diesel self service a 1,912 euro/litro (-4, compagnie 1,915, pompe bianche 1,906). Benzina servito a 2,080 euro/litro (-6, compagnie 2,120, pompe bianche 1,998), diesel servito a 2,051 euro/litro (-4, compagnie 2,093, pompe bianche 1,967). Gpl servito a 0,719 euro/litro (+1, compagnie 0,728, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,395 euro/kg (-1, compagnie 1,405, pompe bianche 1,386), Gnl 1,283 euro/kg (-2, compagnie 1,274 euro/kg, pompe bianche 1,291 euro/kg). Mentre questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,017 euro/litro (servito 2,272), gasolio self service 1,995 euro/litro (servito 2,256), Gpl 0,855 euro/litro, metano 1,515 euro/kg, Gnl 1,292 euro/kg.

Preoccupa la guerra in Israele

Tuttavia, c’è tanta preoccupazione per il nuovo conflitto che si è sviluppato in Israele. Infatti, si registra una grande incertezza sui mercati petroliferi internazionali. Dall’altra parte non sembra invece preoccupato Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy): “Il margine dei distributori, cioè dei benzinai, rispetto a quando abbiamo monitorato e introdotto il cartello del prezzo medio si è ridotto di oltre un terzo”.

