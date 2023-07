Salmo, come sta dopo l’incidente: “Ho rischiato”. Due concerti annullati

Salmo ha avuto un incidente ed è stato costretto ad annullare due concerto del suo tour. L’artista ha dato direttamente la notizia sui suoi canali social, pubblicando delle foto mentre era in ospedale.

Salmo, come sta dopo l’incidente: “Ho rischiato”

Salmo ha avuto un brutto incidente. Infatti, il cantante si è infortunato in modo serio al braccio, tanto che è stato costretto a recarsi in ospedale. “Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”.

Due concerti annullati

A causa del brutto incidente, il cantante ha dovuto cancellare ben due date ed entrambe le tappe in Sicilia: il 28 luglio al Green Pop Festival di Palermo e il giorno dopo, il 29 luglio, al Wave Summer Music di Catania.

Il tour dell’artista dovrebbe continuare il 16 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli (LE), per proseguire il 21 agosto al Follonica Summer Nights (GR), il 23 agosto all’AMA Festival di Romano D’Ezzelino (VI), il 25 agosto al San.B Sound di San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto alla 37esima edizione di Fatti di Musica, il Festival del live d’Autore di Acri (CS), per poi concludersi il 10 settembre al Decibel Open Air 2023 di Firenze. In mezzo e successivamente alcune date sparse, com quelle in veste i dj il 7 agosto al 54 Dreamy Nights di Corfù, in Grecia, il 10 agosto al Barrakud Festival a Pag, in Croazia e il 18 agosto al Summer Daze di Attard, a Malta, fino alla data del Red Bull 64 Bars Live che si terrà il 7 ottobre a Scampia, Napoli.

LEGGI ANCHE: Raffaello Follieri vuole la Roma: l’imprenditore ha annunciato che farà un’offerta di acquisto