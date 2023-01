Robbie Williams a Bologna: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Robbie Williams a Bologna si esibisce in concerto in occasione del suo XXV Tour. L’artista mancava dall’Italia da diversi anni e così una folla di appassionati lo aspettano in questo freddo gennaio per riscaldarsi con la sua musica.

Robbie Williams a Bologna: scaletta delle canzoni Robbie Williams si esibisce in concerto a Bologna a Casalecchio di Reno sul palco dell'Unipol Arena nella serata di venerdì 20 gennaio 2023. L'artista arriva in Italia per il suo XXV Tour. "Trovatemi un altro entertainer capace di stare sul palco come ci sto io e poi ne riparliamo", ha dichiarato l'artista. Di seguito, ecco la scaletta dei brani che porterà sul palco: Hey Wow Yeah Yeah Let Me Entertain You Land of 1000 Dances Monsoon Come Undone Everything Changes Don't Look Back in Anger The Flood Love My Life Eternity Candy Old Before I Die Supreme Feel Kids Rock DJ No Regrets She's the One Angels I biglietti del concerto I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Sempre a bologna si esibisce sabato 21 gennaio e poi continuerà il tour europeo che lo terrà impegnato fino alla fine di marzo. Dopo qualche settimana di pausa, inizierà e d annuncerà il tour estivo.