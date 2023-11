Romina Giamminelli, chi è la moglie di Marco Maddaloni: vita privata, carriera, figli

Chi è Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni. Bellissima modella di origini caraibiche, come suo marito ha un passato come concorrente di Pechino Express. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni: vita privata, carriera

Nata a Napoli nel 1989, Romina Giamminelli ha 34 anni ed è meglio nota al pubblico italiano in quanto moglie di Marco Maddaloni, campione di judo e protagonista di molti programmi televisivi e reality show. Originaria delle Seychelles, ha due sorelle maggiori e si è costruita una carriera come modella dopo il diploma. Gli appassionati di reality show la ricorderanno anche per la sua partecipazione alla terza edizione di Pechino Express nel 2014, un anno dopo la vittoria di Maddaloni. Romina ha preso parte allo show insieme alla venezuelana Mariana Rodriguez, formando la coppia delle Immigrate.

Vita privata: il rapporto con l’atleta e i figli

Marco e Romina stanno ormai insieme da molti anni. La coppia si è sposata nel 2015 con rito civile ma ha deciso di rinnovare i voti in grande stile dopo la vittoria di Maddaloni all’Isola dei Famosi 2019. “Prima abbiamo fatto un matrimonio civile, in quanto non navigavamo proprio nell’oro.” -ha spiegato l’atleta- ” Poi, dopo la vittoria de L’Isola dei Famosi, nel 2019 decidemmo di sposarci in chiesa, facendo un festone alla napoletana”. I due stanno crescendo insieme due bellissimi figli, Giovanni, nato nel 2016, e Giselle Maria, nata nel 2018. Appaiono spesso in compagnia della mamma sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 30mila utenti.