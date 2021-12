Roma, raccordo anulare bloccato dagli attivisti per il clima

Raccordo anulare bloccato a Roma da un gruppo di attivisti per i clima che di prima mattina hanno mandato in tilt il traffico.

Raccordo anulare bloccato: protesta degli attivisti per il clima a Roma. In tilt il traffico e la viabilità. Alle 8:30 in orario di punta di ingresso in città, una ventina gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion che hanno attuato la loro protesta congestionando un tratto di carreggiata esterna del GRA.

Raccordo anulare bloccato

Una ventina di attivisti per il clima ha bloccato il tratto sulla carreggiata esterna del Grande Grande Raccordo Anulare all’altezza della Diramazione Roma Nord, pesanti sono state le ripercussioni con traffico bloccato fra le uscite Settebagni e Bel Poggio Fidene.

Sul posto sono intervenute le pattuglia della Polizia Stradale per la gestione della viabilità, poliziotti del Reparto Mobile, la Guardia di Finanza, le Volanti e gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara di Polizia che hanno messo fine alla protesta. I manifestanti sono quindi stati portati al commissariato di via Enriquez per essere identificati.

Roma, la protesta degli attivisti

Sul grande raccordo anulare, un gruppo di attivisti per il clima ha messo uno striscione con scritto “Emergenza climatica ed ecologica” per poi mettersi seduti sulla carreggiata mandando in tilt la circolazione stradale. La protesta intorno alle 8:30 in orario di punta di ingresso in città.

Come spiegano gli ambientalisti che hanno attuato la protesta: “In questo momento a Roma attivisti di Extinction Rebellion. Siamo terrorizzati e furibondi per le decisioni del nostro governo, perché la crisi climatica ed ecologica è già qui e ci sta distruggendo. Le nostre città sono sommerse dalle alluvioni, i nostri raccolti distrutti dalla grandine e dalla siccità. Ci ribelliamo oggi con azioni non violente per chiedere l’istituzione di assemblee dei cittadini sul tema della crisi climatica ed ecologica”.

